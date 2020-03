Coronavirus : L’Italie place 15 millions d’habitants en quarantaine

mesure sans précédent en Italie. Plus de 15 millions d’habitants du nord du pays se sont réveillés quasiment coupés du monde, placés en quarantaine par un décret signé en pleine nuit par le chef du gouvernement Guiseppe Conte après un conseil des ministres fleuve. Une décision radicale pour tenter d’enrayer la propagation d’un virus particulièrement virulent dans le pays. Avec presque 6000 cas et 233 morts, l’Italie est le 3e pays le plus touché au monde après la Chine et la Corée du Sud.

Les entrées et sorties d’une vaste zone dans le nord de l’Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, sont désormais étroitement limitées, selon un décret publié sur le site du gouvernement. Sont concernées : la région de Lombardie et les provinces septentrionales de Modène, Parme, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padoue, Trévise, et Venise.

Le décret interdit tout mouvement vers ou depuis toutes ces zones, ou à l’intérieur de celles-ci, sauf pour des motifs professionnels, des urgences ou des raisons sanitaires avérés jusqu’au 3 avril. Jusqu’à présent, seules quelques zones limitées du nord de l’Italie, appelées “zones rouges”, étaient concernées par des mesures de confinement.