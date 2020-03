Coronavirus : l’OMS réaffirme son soutien à la Tunisie dans la lutte contre la propagation du virus

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, Yves Souteyrand, a réaffirmé, lundi, le soutien de l’organisation, en particulier, et des Nations Unies en général aux efforts de la Tunisie pour limiter la propagation du nouveau Coronavirus, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Lors d’une réunion lundi avec le président de la République Kais Saied, Souteyrand a exprimé la disposition de l’organisation à fournir toute l’assistance possible et les soins de santé nécessaires aux Tunisiens afin de les protéger de cette grave pandémie.Saied a, à cette occasion, souligné la nécessité de trouver des moyens innovants pour lutter contre cette pandémie, loin des méthodes et moyens traditionnels, d’une manière qui contribue à préserver la santé des individus et à réduire sa transmission.

Les deux parties ont également discuté de la crise sanitaire mondiale résultant de l’épidémie du nouveau Coronavirus, de ses développements et des solutions possibles.

La Tunisie a enregistré depuis le 02 mars, 20 cas de contraction du Coronavirus.