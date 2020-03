Coronavirus : L’UTICA appelle les chefs d’entreprises à contribuer à l’effort national

L’UTICA a appelé les chefs d’entreprises tunisiens à contribuer, chacun selon ses capacités, à l’effort national de lutte contre le Coronavirus.

L’Union a expliqué que, vu l’ampleur des difficultés rencontrées par les sociétés dans les différents secteurs d’activités et les différentes régions du pays, elle oeuvre à les accompagner pour surmonter cette situation aux moindres coûts et assurer leur pérennité ainsi qu’à protéger leurs salariés et ressources humaines, l’objectif étant la préservation du tissu économique.

Et de réitérer sa confiance en les chef(fes) d’entreprises pour qu’ils soient comme d’habitude au rendez-vous et répondent à l’appel et au devoir afin que la Tunisie surmonte cette étape.