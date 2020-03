Coronavirus : Mendary.com, la nouvelle plateforme de services en ligne, en un clic

A l’ère du Coronavirus, une nouvelle plateforme numérique vient de voir le jour en Tunisie pour faciliter la vie des citoyens, en ces moments de crises sanitaires.

‘’Mendary.com est la nouvelle plateforme de services en ligne en Tunisie’’. C’est ce qu’a annoncé, le président de la Fédération nationale du numérique UTICA Kais Sellami, lors de son interview sur les ondes de la radio Express FM, ce jeudi 19 mars 2020.

‘’Cette nouvelle plateforme va changer les habitudes des Tunisiens tout en restant chez soi. En effet, faire ses courses, commander un taxi, payer ses factures, enseigner, lire, faire des activités culturelles et suivre ses projets tout en restant à la maison, est désormais possible en un seul clic’’, a-t-il dit.

Mendary.com, une plateforme à but non lucratif a pour objectif d’assurer la santé des citoyens, leur permettre d’éviter les endroits encombrés et d’endiguer aussi la propagation du virus Corona.

Pour rendre cette plateforme plus efficace, le président de la Fédération nationale du numérique Kais Sellami a fait appel aux startups pour introduire leurs sites et y participer.

Au sujet du télé-travail, Sellami a incité les entreprises de tous secteurs et particulièrement du secteur du numérique à passer à ce mode.

Et pour anticiper les risques de congestion des réseaux suite au passage progressif ou brusque de plusieurs entreprises au travail à distance, Kais Sellami a demandé aux opérateurs télécom et fournisseurs de services Internet d’augmenter les Capacités réseaux et les débits mis à disposition des citoyens et des entreprises.