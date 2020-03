Coronavirus : nombre de personnes contaminées par gouvernorat

Lors d’un point de presse quotidien au siège du ministère de la santé, la directrice de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a donné, ce jeudi 19 mars 2020, le dispatching des contaminés par gouvernorat:

Ariana 9 cas : 4 importés et 5 locales

Kairouan 2 cas : 1 importé et 1 locale

Gafsa 1 cas importé et qui s’est rétabli

Mehdia 3 cas : 1 importé et 2 locales

Tunis 14 cas : 9 importés et 5 locales

Bizerte 2 cas : 1 importé et 1 locale

Tataouine 1 cas importé

Sousse : 2 cas importés

Monastir : 1 cas importé

Ben Arous : 1 cas importé

Medenine : 1 cas importé

Nabeul : 1 cas importé

Sfax 1 : cas importé