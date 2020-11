Coronavirus: Plus de 400.000 morts en Europe, une partie du continent retrouve ses magasins

Le seuil des 400.000 morts du Covid-19 a été franchi samedi en Europe, deuxième région la plus touchée au monde, dont une partie a néanmoins rouvert ses commerces ce weekend à l’approche des fêtes de fin d’année.

- Publicité-

En France, tous les magasins ont rouvert samedi jusqu’à 21H00 maximum, couvre-feu oblige, en respectant un protocole sanitaire strict, un soulagement pour les commerçants avant Noël.

En Pologne, les centres commerciaux ont rouvert samedi. Irlandais et Belges devront en revanche attendre mardi pour retrouver leurs commerçants, même si le reflux de l’épidémie se confirme.

« Les efforts et les sacrifices de chacun d’entre nous ont marché. Des vies ont été sauvées », s’est félicité le Premier ministre irlandais Micheal Martin.

« La situation dans notre pays s’améliore (…) mais il est important de maintenir le cap », a abondé son homologue belge Alexander de Croo.

Dimanche, trois nouvelles régions italiennes – Lombardie (nord), Piémont (nord-ouest) et Calabre (sud) – lèveront également leurs restrictions. Mais bars et les restaurants y resteront fermés, comme en France ou en Belgique.

L’épidémie de coronavirus reste toutefois virulente, même en Europe, deuxième région la plus touchée après l’Amérique latine et les Caraïbes: le seuil des 400.000 décès a été passé samedi sur le continent, selon un bilan de l’AFP, et plus de 36.000 morts y ont été recensés ces sept derniers jours (36.147), soit le bilan hebdomadaire le plus lourd depuis le début de la pandémie.