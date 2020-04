Coronavirus : Plus de 5 MD de dons au profit du ministère de la santé

Le ministère de la santé a indiqué que le montant des dons collecté s’élève à plus de 5 millions de dinars, durant la période allant du 30 mars au 5 avril, dans le cadre des efforts solidaires pour la lutte contre le coronavirus.

Dans un communiqué publié sur sa page facebook, le ministère de la santé a précisé que ces dons consistent notamment en des équipements médicaux, dont des équipements de respiration de qualité, des lits de réanimation (16), des équipements de radiologie, des ambulances (4) et des caméras thermiques d’un coût total de 2,853 millions de dinars.

Ces dons ont été distribués aux hôpitaux Abderahmen Mami, Kheireddine, Charles Nicolle, Habib Bourguiba, Hedi Chaker, l’hôpital régional de Jendouba et l’hôpital régional de Gabès.

Les dons regroupent aussi des équipements pour des laboratoires, des tests de dépistage rapide et des outils de prélèvement d’une valeur de 1,536 millions de dinars, en plus de matériel de nettoyage et de stérilisation (58 000 dinars) et des médicaments (396 000 dinars) qui ont été distribués dans toutes les régions. Les dons comprennent également des produits de protections, dont notamment des gants, des bavettes médicales, des bavettes en tissu et des masques.

Des citoyens ont également fait don de services de transport, notamment de carburant, de construction d’une unité de tri ( 20 000 dinars) de télévisions, (20 unités) et de produits alimentaires.

Rappelons que la commission de collecte et de gestion et de dons relevant du ministère de la santé a mis à la disposition des citoyens et des institutions qui souhaitent faire des dons la liste des numéro de téléphone de ses membres ainsi que le numéro vert 80 100 316 .