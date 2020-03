Coronavirus : plus de 7000 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait dans un bilan, récemment, publié 7007 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, l’épicentre de l’épidémie.

La Chine dénombre 80860 cas (3226 décès et 67490 guérisons). Derrière la Chine, on trouve Italie avec 2158 morts et 27980 cas, suivi par l’Iran avec 853 morts et 14991 cas), ensuite l’Espagne qui décompte jusqu’ici, 309 morts et 9191 cas.

Notons aussi que plus de 175 530 cas d’infection ont été dénombrés dans 145 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.