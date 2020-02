Coronavirus: Plus de 720 morts dont un Américain, première victime non chinoise

Selon un dernier bilan des autorités sanitaires ce samedi, plus de 720 personnes ont déjà péri, soit 86 décès supplémentaires en 24 heures, le plus fort bilan quotidien à ce jour. De plus, 34.500 personnes ont été contaminées en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).

Pour la première fois, une victime non chinoise est à déplorer. Il s’agit d’un Américain de 60 ans, porteur du virus, qui est mort jeudi dans un hôpital de Wuhan.

Un Japonais sexagénaire est également mort de pneumonie dans un hôpital de la ville, a indiqué le ministère japonais des Affaires étrangères, mais il a précisé qu’il était “difficile” de dire si sa maladie était due au coronavirus.

L’épidémie continue de se propager ailleurs dans le monde. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.