Coronavirus: Premier cas confirmé à Kairouan

Un premier cas de coronavirus a été confirmé dans la région de Kairouan (centre de la Tunisie). Il s’agit d’un jeune habitant à Mansoura dans la ville de Kairouan. Il est revenu de Paris, le 11 mars dernier, a précisé le directeur régional de la Santé à Kairouan, Hamdi El Hadahri.

Ce jeune, dont l’état de santé ne présente pas de risque et qui a été placé en quarantaine, d’après le responsable, est l’un des deux nouveaux cas confirmés annoncés, dimanche après-midi, par la directrice de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf ben Alaya. Ainsi, le nombre des cas de contamination par le Covid-19 en Tunisie est porté à 20 personnes.

D’après Mohamed Bourguiba, gouverneur de Kairouan et également président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation du secours, le jeune est pris en charge, actuellement, par la direction régionale de la santé de Kairouan. “Si son état de santé empire, il sera renvoyé à un établissement hospitalier à Sousse”, a-t-il dit.

Les parents de la personne contaminée ainsi que sa femme et sa fille ont été mis, tous, en quarantaine, a encore indiqué le gouverneur, relevant que des démarches sont en cours pour repérer toutes les personnes qu’il a fréquentées.