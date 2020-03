Coronavirus : Saïed évoque avec les banquiers leur contribution aux efforts de l’Etat

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, au cours de sa rencontre, jeudi, avec des responsables du secteur bancaire et financier, la nécessité d’identifier des solutions visant à soutenir les chefs d’entreprise, au cours de cette conjoncture que traverse le pays. Il a, en outre, souligné l’importance de la contribution du secteur aux efforts de l’Etat.

Pour leur part, les responsables ont exprimé leur disposition à répondre aux exigences économiques de la situation et les impacts du couvre-feu et des autres mesures de prévention contre le Covid-19, telles que la récession économique et les difficultés financières qui peuvent être enregistrées au niveau des entreprises et des personnes.

De son côté, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, a souligné, à l’issue de la rencontre, avoir présenté au président de la République les mesures prises pour appuyer ceux qui ont des problèmes au niveau des liquidités ou de remboursement des crédits, outre le rapprochement des services bancaires et la garantie des liquidités aux clients sans appliquer des frais complémentaires.

Il a ajouté que l’appui au secteur de la santé sera l’une des priorités du secteur bancaire et financier, soulignant que le travail sera par ailleurs axé sur le soutien de la relance économique et de l’investissement.

Pour sa part, le président de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers (APTBEF), Habib Ben Haj Kouider, a indiqué que le secteur bancaire et financier apportera son soutien aux entreprises tunisiennes pour garantir la durabilité de l’économie.

A noter que la rencontre s’est déroulée en présence également du Directeur général de la Banque Nationale Agricole (BNA), Habib Ben Hadj Kouider, le directeur général de la Société Tunisienne de Banque (STB), Lotfi Debbabi, le Directeur général de la BH Bank, Hichem Rebai, le Directeur général de Tunisie Leasing & Factoring, Hichem Zghal, et le Directeur général de l’Union Internationale des Banques (UIB), Mondher Ghazali.