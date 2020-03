Coronavirus-SONEDE : Approvisionnement en eau pour les familles nécessiteuses

Vu les circonstances exceptionnelles que traverse le pays en rapport avec la propagation du coronavirus, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la SONEDE ont décidé, exceptionnellement, de rétablir l’approvisionnement en eau potable, aux abonnés pour qui ce service a été interrompu, durant les derniers mois, pour non paiement des factures.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, un mois de grace sera accordé à ces abonnés, à partir de la date du rétablissement du service, pour régulariser leurs situations.

Cette décision concerne les familles nécessiteuses (selon la catégorisation officielle), et sera appliquée en coordination avec les gouverneurs, sous présentation, par l’abonné concerné, d’une carte de soins gratuits ou à tarification réduite.