Coronavirus: The Lancet évalue l’efficacité de Spoutnik V à 91,6%

Il s’agit de la deuxième publication depuis septembre 2020 sur le Spoutnik V dans cette revue médicale très respectée. Elle est consacrée au stade III des essais cliniques du vaccin, nous apprend le site Sputnik.

Le Spoutnik V est sûr, efficace et offre une protection complète contre les cas graves de Covid-19: c’est la principale conclusion de la publication dans la revue The Lancet. Il a fallu des mois de recherche aux immunologistes russes et 19.866 volontaires pour terminer la phase III des essais cliniques, qui ont confirmé l’efficacité du vaccin à 91,6%.

L’autre découverte importante est l’immunogénicité du vaccin russe: 14.964 volontaires, qui ont reçu des injections réelles de Spoutnik V, ont eu de 1,3 à 1,5 fois plus d’anticorps contre le nouveau coronavirus que ceux qui se sont rétablis du Covid-19. Au cours de l’étude, les 4.902 participants restants ont reçu un placebo, comme l’exigeaient les règles des essais cliniques à grande échelle.