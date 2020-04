Coronavirus: Trump et Macron veulent un sommet exceptionnel du P5

Donald Trump et Emmanuel Macron veulent organiser une visioconférence exceptionnelle des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni), dit “P5”, pour lutter contre l’épidémie dans les zones de conflit, alors que cette instance est complètement bloquée.

Le président américain et son homologue français “ont évoqué l’organisation prochaine d’une réunion des cinq membres permanents du Conseil de sécurité” pour accroître la coopération au sein de l’ONU afin de “vaincre la pandémie”, ont indiqué ce vendredi la Maison Blanche et l’Elysée.

La Russie et la Chine sont par ailleurs réticents à voir le Conseil de sécurité, chargé de la paix et de la sécurité dans le monde, se saisir du dossier Covid-19, essentiellement sanitaire et économique jusqu’à présent. Pour Pékin, parler de la pandémie à l’occasion des discussions du Conseil sur les différents conflits en cours est suffisant, sans qu’il soit besoin d’en faire un sujet transversal, explique un diplomate sous couvert d’anonymat.