Coronavirus-Tunisie : Lancement d’une campagne de don au profit des nécessiteux

Le gouvernement a annoncé jeudi, le lancement d’une campagne de collecte de don (denrées alimentaires, détergents, médicaments), et ce à partir du 02 avril 2020 jusqu’au 16 avril 2020.

Le ministère des Affaires Sociales a précisé dans un communiqué rendu public, que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la réalisation des procédures et des mesures adoptées afin d’assurer une assistance et une aide aux catégories sociales vulnérables et réussir à limiter les répercussions négatives de la pandémie du coronavirus.

Le ministère a appelé les personnes désirant contribuer à cette campagne à déposer leurs dons dans les établissements éducatifs situés dans les différentes délégations du pays mentionnés sur une liste déterminée et publiée sur le site internet.

Le gouvernement qui s’attache à distribuer ces aides aux nécessiteux dans la transparence totale, en coopération avec les représentants de la société civile à travers une plateforme électronique ” jesr.tn ” installée en coordination avec le ministère des droits de l’homme , rappelle par la même occasion l’impératif de respecter le confinement total.