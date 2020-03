Coronavirus-Tunisie : Sur les 4 nouveaux cas, 3 sont importés

Trois personnes des quatre cas qui ont été testés positifs au coronavirus lundi viennent de l’étranger, a affirmé le ministre de la santé Abdellatif El Mekki. Le quatrième cas est un cas local, a-t-il précisé.

Le nombre total des personnes contaminées est désormais 24 personnes, 14 cas venant de l’étranger et 10 cas de contamination locale qui sont en lien direct avec les personnes venant de l’étranger et testés positifs au coronavirus.

” Les 4 personnes sont actuellement placées en quarantaine “, a ajouté El Mekki.

El Mekki a souligné que les 4 cas ont été confirmés sur un total de 67 analyses effectuées lundi, le 16 mars 2020.

“Rassembler les échantillons pour les analyses nous permet de réduire les coûts c’est pour ça que nous avons décidé d’annoncer les résultats des nouvelles analyses avec un décalage de 24h “, a-t-il indiqué.

El Mekki a indiqué que jusqu’au 15 mars 2020, 5957 personnes ont été placées en auto isolement. 2698 ont parachevé cette période, le reste demeure sous surveillance.

Des étudiants des facultés de médecine assurent le suivi et le contact à travers le numéro vert 190, selon El Mekki.

” Nous sommes en train de renforcer les équipes afin de mieux assurer les services accordés aux citoyens “, a-t-il précisé.

Rappelons que le chef du gouvernement a annoncé, lors d’un discours adressé au peuple lundi soir, l’enregistrement de 4 nouveaux cas de contraction du coronavirus.