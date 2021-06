Coronavirus : Un confinement total décrété à Kairouan où sera installé un hôpital militaire de campagne

Face à l’aggravation de de la situation épidémique à Kaierouan, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décrété un confinement total dans ce gouvernorat ainsi que dans d’autres où le taux de contamination excède les 400 habitants sur 100 000, et ce à partir de demain dimanche 20 juin 2021.

Une équipe médicale dirigée par le directeur général de la santé Fayçal Ben Salah, se trouve déjà sur place à Kairouan afin de soutenir les efforts du corps médical dans les établissements hospitaliers de la région et assister les malades atteints de coronavirus.

Selon un communiqué du ministère de la santé rendu public samedi, la mission de cette équipe médicale intervient en application de la décision du ministre de la santé de dépêcher une équipe médicale pour contribuer à donner des solutions scientifiques et médicales permettant de briser la chaine de contamination dans le gouvernorat. Une ambulance équipée a été également envoyée, a précisé la même source.

Cette équipe a pour mission d’appliquer un plan scientifique et médical permettant de consolider les structures de soins en charge de covid-19 et de mobiliser les équipements médicaux nécessaires et de favoriser l’encadrement adéquat. L’équipe médicale examinera également les causes de la propagation de covid-19, a encore noté la même source. L’équipe est composée du médecin Iheb Labben, et de la membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus et professeure en médecine de réanimation dr Jalila Ben Khelil, ainsi que des médecins urgentistes de l’hôpital Farhat Hached de Sousse, selon le ministère.

Le ministère a réitéré son appel aux différentes autorités régionales et locales pour appliquer la loi et les mesures préventives et de soins ainsi que d’interdire les rassemblements et les fêtes et toute cause pouvant être à l’origine de la propagation de la pandémie.

Notons aussi que le président de la République, Kaies Saied a décidé d’installer un hôpital militaire de campagne à Kairouan afin de lutter contre la propagation de covid-19 et appuyer les efforts déployés par le cadre médical et paramédical dans la région.

Dans un communiqué rendu public samedi par la présidence de la République, et conformément aux directives du président Kaies Saied des unités de la direction générale de la santé militaire se déplaceront dans les prochaines heures à Kairouan afin d’entamer l’installation de cet hôpital.

Le taux d’accueil dans les hôpitaux à Kairouan a atteint récemment sa capacité maximale avec 60pc de tests positifs par jour