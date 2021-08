Coronavirus: Un million 956 mille 137 personnes entièrement vaccinées

Le ministère de la Santé a indiqué, samedi, qu’environ un million 956 mille137 personnes ont achevé leur schéma vaccinal contre le Coronavirus après la vaccination de 56 mille 295 personnes le 20 août courant.

Dans son bilan quotidien sur le train de la campagne nationale de vaccination, lancée le 13 mars 2021, le ministère a ajouté qu’un million 365 mille 266 personnes ont reçu deux doses, 306 mille 650 personnes un vaccin à dose unique de Johnson & Johnson et 284 mille 221 déjà infectées avec une seule dose.

Le nombre total de vaccins administrés depuis le début de la campagne de vaccination jusqu’au vendredi 20 août, a atteint plus de 4 millions 891 mille doses dont environ 3 millions 526 mille personnes avec la première dose et un million 365 mille avec la deuxième injection.

Le ministère a souligné que le nombre de personnes inscrites à la plateforme nationale de vaccination « EVAX » jusqu’à hier, vendredi 20 août, s’est élevé à 5 millions 345 personnes, appelant à cet égard tous ceux qui souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus à s’inscrire sur cette plateforme.

