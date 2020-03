Coronavirus : Un premier essai clinique en cours pour un vaccin aux USA

La course mondiale pour trouver vaccins et traitements contre le coronavirus est lancée, alors qu’un premier essai clinique est en cours aux Etats-Unis. Cet essai a débuté e lundi à Seattle, ont indiqué les autorités de santé américaines. D’autres laboratoires planchent sur des vaccins ou des traitements pour faire face à la maladie provoquée par le coronavirus.

Ce vaccin a été développé par des scientifiques des instituts de santé américains et de l’entreprise de biotechnologies Moderna. L’essai clinique ouvert à Seattle inclut la participation de 45 adultes volontaires, en bonne santé et âgés de 18 à 55 ans, pendant environ six semaines, ont indiqué les Instituts nationaux de santé américains dans un communiqué. “Le premier participant a reçu le vaccin expérimental aujourd’hui”, ont-ils précisé ce lundi. La rapidité de la mise en place de cet essai est due à la technologie utilisée par l’entreprise, qui permet de ne pas effectuer de tests sur les animaux, et donc de “sauter” une étape fastidieuse.