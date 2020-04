Coronavirus : Un vaccin prêt à l’automne en Grande-Bretagne

Un vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt dès l’automne. C’est en tout cas ce que rapporte le Times. Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie à l’Université d’Oxford, a affirmé au quotidien qu’elle était “convaincue à 80%” que le vaccin développé par son équipe fonctionnerait. “Ce n’est pas seulement une intuition, et comme chaque semaine qui passe, nous avons plus de données à examiner”, a-t-elle confié. Les essais sur les humains pourraient commencer dans les quinze jours à venir. Alors que plusieurs équipes britanniques travaillent sur la recherche d’un vaccin en Grande-Bretagne, celle de Sarah Gilbert, constituée d’une dizaine de personnes serait, à l’heure actuelle, “la plus avancée” sur le sujet.

La scientifique serait d’ailleurs en discussion avec le gouvernement britannique afin de financer à l’avance la fabrication de millions de doses.” Nous devons y aller. Personne ne peut donner aucune garantie, personne ne peut promettre que cela fonctionnera et personne ne peut vous donner une date précise, mais nous devons faire tout ce que nous pouvons aussi vite que possible”, a-t-elle déclaré au Times. Une mesure qui permettrait d’accéder immédiatement au vaccin s’il s’avérait efficace. Ce qui serait une véritable prouesse. Selon les experts, les vaccins mettent généralement plusieurs années à être développés. Dans le cas du coronavirus, cela pourrait prendre entre 12 et 18 mois au mieux.