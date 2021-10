Coronavirus: Une immunité collective de 80%, affirme le ministère de la Santé!

Le nombre journalier de personnes vaccinées contre le coronavirus a enregistré récemment une augmentation passant de 30 mille par jour au cours des semaines précédentes à 40 mille par jour depuis la fin de la semaine écoulée, a fait savoir mercredi, Rafla Dallagi, chargée de mission du ministère de la Santé.

« Si on maintient ce rythme pendant une dizaine de jours, environ 50% de la population tunisienne sera vaccinée », a-t-elle déclaré à l’agence TAP signalant qu’actuellement 30% de la population est entièrement vaccinée et 47% des Tunisiens sont partiellement vaccinés.

Dans ce contexte, la responsable a rappelé que l’objectif était de vacciner 50% de la population tunisienne avant la fin du mois d’octobre en cours.

Dallaji a ajouté qu’environ 30 % des personnes âgées de 40 ans et plus ont manqué leur rendez-vous pour recevoir la deuxième dose du vaccin et ce, pour des raisons inconnues.

Elle a, en outre, indiqué que la Tunisie a réussi à atteindre une immunité collective estimée à 80% par la vaccination et la contamination par le virus.

D’autre part, elle a déclaré que les citoyens pourront désormais choisir le vaccin qu’ils souhaitent se faire administrer dans les centres de santé de base.

Il convient de noter que depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus le 13 mars dernier et jusqu’au 25 octobre en cours, 4 397120 personnes ont terminé leur schéma de vaccination.