Coronavirus : Une plateforme pour la collecte de propositions de soutien face à la crise

Une plateforme de propositions de soutien et de contributions technologiques au profit du gouvernement et particulièrement le secteur de la Santé a été lancée par la Fédération Nationale du Numérique (FNN).

Il s’agit d’un formulaire accessible sur l’adresse : https://forms.gle/sCX4p84mep9pbaQA9, ayant pour objectif d’aider à gérer cette phase difficile et contrer la pandémie Covid-19 en Tunisie, a indiqué la FNN, lundi, dans un communiqué.

A travers cette plateforme, des propositions de mesures de soutien et d’accompagnement des entreprises du secteur numérique pendant cette crise de Coronavirus, sont prélevées, a-t-on encore noté.

La plateforme développée par la FNN en deux langues (arabe et français), collecte des propositions de contributions technologiques et digitales auprès d’experts du numérique ou d’autres spécialistes.

Ceux-ci pourraient remplir un formulaire sous forme de questions-réponses et faire part de leurs solutions à apporter au secteur de la santé ou au gouvernement.

” Quelles seraient les mesures que vous proposez pour l’accompagnement et le soutien des entreprises pendant cette période de crise ? “, est l’une des questions posées à ceux qui accèdent à la plateforme précitée.