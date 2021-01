Coronvavirus : La frontière terrestre tuniso-libyenne serait fermée

Le directeur général de l’autorité douanière en Libye, Souleiman Ali Salem, s’est entretenu avec l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Lajili, au sujet des obstacles auxquels l’autorité douanière est confrontée au poste de passage frontalier frontière de Ras Jdir.

Ces discussions ont eu lieu lors d’une réunion tenue au siège de l’administration générale de l’autorité douanière à Tripoli, au cours de laquelle le les flux commerciaux au point de passage et le système actuel de circulation des marchandises, ainsi que d’autres questions logistiques, ont été abordés.

Entre-temps, le haut Comité consultatif pour la lutte contre le coronavirus, c ité par « The Libya Observer », a déclaré qu’il étudiait la possibilité de fermer temporairement la frontière terrestre entre la Libye et la Tunisie afin de ralentir la propagation du coronavirus.