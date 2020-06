Corruption en Tunisie : Le poids d’un héritage encore vivace !, L’économie bleue, nouveau relais de croissance

Inauguration de la première station d’énergie solaire en Tunisie « Chams Enfidha » La première station d’énergie solaire en Tunisie « Chams Enfidha » dotée d’une capacité de 1 mégawatt et implantée dans la délégation d’Enfidha, (gouvernorat de Sousse) a été inaugurée, mardi. Il s’agit […]

Tenue de l’AGO AMEN BANK 2019 Performance et Solidité AMEN BANK a organisé son Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 30 juin 2020conformémentaux recommandations du CMF et de la BCT, et en adoptant les moyens de communication à distance […]