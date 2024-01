Coup d’envoi des primaires républicaines, Trump grand favori

L’Iowa lance lundi le grand bal des primaires républicains. Pour la première fois depuis qu’il a quitté le pouvoir, l’ancien président américain, quatre fois inculpé au pénal, fait face au jugement des électeurs.

Le milliardaire de 77 ans, Donald Trump est bien parti pour remporter ce rendez-vous électoral crucial: il dispose d’après les sondages d’une des plus grandes avances jamais vues sur ses rivaux – près de 50% des intentions de vote.

L’ancien dirigeant peut s’appuyer sur une armée de bénévoles qui ratissent depuis des mois les moindres recoins de l’Iowa, pour mobiliser les électeurs.

Donald Trump a prévu de se rendre à plusieurs de ces réunions électorales, baptisées « caucus », au cours de la soirée, a indiqué son entourage à l’AFP.

Cinq candidats sont en lice pour lui barrer la route vers la Maison Blanche, mais seuls deux semblent encore avoir une chance.

L’ancienne ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, seule femme dans la course, bénéficie d’une ascension récente dans les sondages.

La quinquagénaire est la nouvelle coqueluche de la droite, très appréciée notamment par les milieux d’affaires.

Quant au gouverneur de Floride Ron DeSantis, un conservateur aux positions choc sur l’immigration ou l’avortement, ce quadragénaire a tout misé sur l’Iowa, en sillonnant ces derniers mois chacun des 99 comtés.

« Je vous demande de sortir, de braver le froid et de me soutenir lors du caucus de l’Iowa », a-t-il lancé à ses partisans lundi matin.

Les observateurs n’écartent pas que l’un ou l’autre crée la surprise et grignote une partie de l’avance énorme de Donald Trump.

Or, si l’ancien président n’obtient pas le triomphe annoncé dans l’Iowa, son image d’invincibilité risque d’être entamée pour le reste de la course.

Pour Donald Trump, la priorité est de s’assurer de la victoire avant que ne commencent ses procès, dont certains lui font risquer la prison.

Le républicain va vivre une année en tous points extraordinaire, ponctuée d’allées et venues entre les tribunaux et les estrades de meetings.

