Coupe de Tunisie (16es de finale): Le C.Africain en déplacement périlleux à Tataouine, et un duel indécis entre l’ES Zarzis et l’ES Metlaoui

Après la qualification laborieuse de la JS Manouba (Ligue 1) pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football (2024-2025), obtenue jeudi, aux dépens du club divisionnaire du CS Kheniss (1-0 ap), 12 autres matches seront au programme de ce week-end dont quatre affiches passionnantes et indécises entre équipes de Ligue 1.

Le stade Néjib Khatab sera à ce titre, le théâtre d’une confrontation difficile entre le Club Africain, 3e du championnat, et l’US Tataouine, lanterne rouge. Auteurs d’une saison exceptionnelle où ils se présentent comme l’un des sérieux prétendants au titre de champion, les protégés de David Bettoni chercheront à décrocher à tout prix la victoire afin de confirmer l’étendue de leurs ambitions, notamment celle de remporter la Coupe de Tunisie qui leur échappe depuis 2018.

De leur côté, les hommes de Sami Gafsi, fraîchement auréolés d’une belle victoire en déplacement face à l’O.Béja (2-1), tenteront d’exploiter l’avantager du terrain et du public pour surprendre un adversaire constellé de joueurs de haut niveau. Une victoire serait un boost moral important pour les Sudistes qui luttent pour le maintien.

L’ES Zarzis, vainqueur du trophée en 2005, sera à son tour, en déplacement périlleux à Metlaoui où les protégés de Ghazi Ghrairi espèrent rentrer avec la qualification en poche pour confirmer leur retour en force parmi l’élite où ils occupent, après 25 journées, la 5e place de la Ligue 1 avec 47 points, à 6 longueurs du duo de tête.

Le match s’annonce comme un duel tactique entre Ghazi Gherairi et Imed Ben Younes qui cherche à profiter de l’avantage du terrain pour redresser la barre après la dernière défaite en championnat face à l’EGS Gafsa (0-2).

A Ben Guerdane, l’équipe locale accueillera le CA Bizertin, finaliste de la dernière saison, dans un match qui verra les protégés de Jamel Khecharem tenter de valider leur ticket pour le prochain tour pour conforter leur moral après une progression notable de leurs résultats en Ligue 1, avec 5 points récolté sur les trois dernières journées, ce qui pourrait renforcer leurs chances de rester parmi l’élite à cinq journées de la fin.

Pour sa part, le CA Bizertin sous la conduite de Sofiène Hidoussi qui avait mené l’AS Marsa en finale en 2022, est appelé à profiter de la pression qui pèse sur son adversaire tout en optant pour une tactique de jeu efficace pour rompre avec les mauvais résultats lors de ses trois derniers déplacements en Ligue 1 contre l’ES Metlaoui (0-2), l’Etoile du Sahel et l’US Ben Guerdane (0-1).

Les autres rencontres du week-end mettront aux prises des équipes de Ligue 1 et des adversaires divisionnaires : Le Stade Tunisien accueillera l’O. Sidi Bouzid, le CS Sfaxien se rendra chez l’US Zriba, l’Etoile du Sahel sera en déplacement chez les SS Mornag, l’O. Béja recevra le CS Msaken, l’EGS Gafsa défiera à domicile l’ES Hammam-Sousse et l’AS Gabès ira jouer sa qualification à Jendouba.

L’US Monastir, leader du championnat, et vainqueur de l’épreuve en 2020, affrontera, lundi, la JS Omrane (12e), une équipe qu’elle avait battue en championnat en aller et retour (2-1, 7-0). De son côté, le CS Hammam-lif croisera le fer avec le CS Bembla, mardi, tandis que l’Espérance de Tunis, co-leader, sera à l’épreuve de l’AS Kasserine, le 14 avril.

Voici, les résultats et le programme du reste des rencontres des seizièmes de finale :

Jeudi 3 avril

A Khénis :

CS Kheniss – JS Mannouba 0-1

Reste à jouer

Samedi 5 avril

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CA Bizertin

A Menzezl Bourguiba :

O. Béja – CS Msaken

A Gafsa :

EGS Gafsa – ESH Sousse

A Jendouba :

Jendouba Sport – AS Gabés

A Kairouan :

JS Kairouan – Sfax RS

Dimanche 6 avril

A Tataouine :

US Tataouine – Club Africain

A Métlaoui :

ES Métlaoui – ES Zarzis

Au Bardo :

Stade Tunisien – O. Sidi Bouzid

A Mornag (à huis clos) :

SS Mornag – ES Sahel

A Oum Laarayes :

GS Oum Laarayes – AS Soliman

A Hammam Zriba :

US Zriba – CS Sfaxien

A Jelma :

AS Jelma – PS Sakiet Eddaier

Lundi 7 avril

A Monastir :

US Monastir – JS Omrane

Mardi 8 avril

A Bembla :

CS Bembla – CS Hammam-Lif

Lundi 14 avril

Stade à désigner :

Espérance ST – AS Kasserine