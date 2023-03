Coupure dans la distribution de l’eau, mardi, à Midoun et Houmet Souk

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, à partir du mardi 14 mars 2023, à 12h dans les délégations de Midoun et Houmet Souk, a indiqué la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La société a expliqué ces perturbations par les travaux de maintenance de Borj shob et de la station de pompage des eaux de la mer qui nécessitent l’arrêt temporaire de la station de dessalement des eaux de la mer à Djerba.

Et d’ajouter que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la maintenance annuelle et des préparatifs de la haute saison.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement à partir du mercredi 15 mars 2023 à 12h00, après l’achèvement des travaux.

