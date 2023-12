Coupure de la distribution de l’eau potable à partir de demain dans plusieurs zones des gouvernorats

Une coupure de la distribution de l’eau potable aura lieu, à partir de demain mercredi 13 décembre 2023 à 10h, à El Ouardia, Cité Ennour, Cité Ibn Sina, El Mourouj 2, Jebel Jloud et Sidi Fathallah relevant du gouvernorat de Tunis, sur toutes les délégations du Gouvernorat de Ben Arous, Cité Seltane, Soliman et Fondouk Jedid du Gouvernorat de Nabeul et Djebel Oust et Bir M’cherga du gouvernorat de Zaghouan, a fait savoir mardi, la SONEDE.

Cette coupure est due aux travaux de réparation d’une panne survenue aujourd’hui mardi au niveau de la conduite principale (1400 mm) approvisionnant la banlieue sud de la capitale au niveau de la Place des Martyrs, a expliqué la société, ajoutant que ces travaux nécessitent la fermeture provisoire de la conduite en question.

La SONEDE a indiqué que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement jeudi 14 décembre 2023 à partir de 12h après l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption jour et nuit.

