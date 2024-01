Coupure de l’eau potable à partir de mercredi d’El Menzah dans quelques zones dans le Grand Tunis

Des perturbations et une coupure dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, à partir de mercredi 17 janvier 2024, à 8h00 dans les zones d’ El Menzah 1,4,5 et 8 et les zones basses d’El Menzah 6, d’El Manar 2, de Mutuelleville, de la cité Mahrajene, la cité Essalama et la Cité des sciences .

Dans un communiqué publié lundi à Tunis, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a expliqué ces perturbations et cette coupure par la réalisation des travaux d’aménagement et de renouvellement des canaux dans le Grand Tunis.

A cet effet, la SONEDE a programmé les travaux de raccordement sur le canal principal de distribution d’eau de 600 mm de diamètre dans les régions de Jbal Lahmar et du Belvédère. La reprise de l’approvisionnement en eau potable devra avoir lieu progressivement jeudi 18 janvier à partir de 8h00.

