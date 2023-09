Coupure de l’eau potable dans plusieurs régions de Gabès

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable sont enregistrées, depuis mardi soir, dans les zones d’El Hamma, El Hamma ouest, El Matouia, Ouedhref, Ghannouch, Gabes ouest, Gabes ville et Gabes sud (gouvernorat de Gabès), a fait savoir mercredi, la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).La Société a expliqué ces perturbations par la coupure de l’électricité dans la délégation d’El Hamma, ce qui a entraîné l’interruption du fonctionnement de l’ensemble des puits et stations de pompage à Chott El Fejij.Elle a indiqué que l’approvisionnement en eau de ces zones reprendra progressivement, dès le rétablissement de l’électricité.

