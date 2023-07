Coupure d’eau samedi à Zaghouan

Une coupure et une perturbation de l’approvisionnement en eau potable ont été enregistrées, samedi matin, dans les zones supérieures de Zaghouan et leurs alentours, indique la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).Ces perturbations sont dues à une panne imprévue survenue au niveau de la pompe du puit profond du musée écologique, explique la SONEDE.L’approvisionnement en eau potable devrait reprendre progressivement ce soir à partir de minuit, après l’achèvement des travaux de réparation.

