Coupure d’électricité, dimanche 14 mai, dans plusieurs régions dans les gouvernorats de Sousse et de Monastir

La Société Tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a annoncé des coupures d’électricité, dimanche 14 mai courant, dans plusieurs délégations des gouvernorats de Sousse et de Monastir, de 8h à 14h.

La STEG, a également indiqué, dans un communiqué rendu public vendredi, que les coupures s’inscrivent dans le cadre du programme périodique de maintenance des circuits de distribution de la société et englobent les zones suivantes:

Sousse : Sousse ville, Bir chobek, route zaouia, Aouinet, la zone industrielle Sidi Abdelhamid, Zaouia (route el menzal), Ksiba (cité Snit)

Monastir: Cité Wifak, cité Manar, cité Enozha, cité du stade municipal, cité taamir et route Beni Hassen.

La Steg a ajouté que la reprise de l’électricité sera assurée progressivement en fonction de l’avancement des travaux.

- Publicité-