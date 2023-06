Coupure du courant électrique, demain dimanche, à Gabès

Le district de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) de Gabès procèdera à la coupure du courant électrique demain dimanche 18 juin 2023 du 5h à 9h du matin dans une partie de l’avenue Slaheddenine Ayoubi Zrig, une partie de la rue Irfane Zrig et une partie du quartier Elhajj Salah Bechentech.

La STEG a précisé dans un communiqué publié samedi dans sa page officielle » Facebook « , que cette coupure s’inscrit dans le cadre de son programme périodique d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité.

La même source a informé les habitants des régions précitées que le courant électrique sera repris progressivement, selon l’avancement des travaux et sans préavis.

