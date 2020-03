Couvre-feu:Nouvelle programmation des dessertes dans le Grand Tunis

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé l’adoption, à partir du mercredi 18 mars 2020, d’une nouvelle programmation au niveau de ses dessertes, dans le Grand Tunis, suite à la décision du couvre-feu, de 18h à 06h du matin.

La société a ajouté dans un communiqué publié, mercredi, que le changement sera comme suit:

Réseau des bus:

-A partir des cités: La première desserte sera à 6H du matin tandis que la dernière desserte sera à 16h

-A partir du Centre Ville de Tunis: La première desserte sera à 6H du matin, la dernière desserte sur les lignes longues sera à 15H30 et sur les lignes courtes à 16H

-La Ligne 1 de Ben Arous: dernière desserte de Tunis sera à 16H29 et des cités à 17H03

-La Ligne 2 de l’Ariana: dernière desserte de Tunis sera à 16H48 et des cités à 16H32

-La Ligne 3 d’Ibn Khaldoun: dernière desserte de Tunis sera à 16H10 et des cités à 16H49

-La Ligne 4 de la Manouba: dernière desserte de Tunis sera à 15H56 et des cités à 16H48

-La Ligne 5 d’El Intilaka: dernière desserte de Tunis sera à 16H01 et des cités à 16H39

-La Ligne 6 d’El Morouj: dernière desserte de Tunis sera à 16H08 et des cités à 16H52

-La Ligne TGM: dernière desserte de Tunis sera à 15H45 et des cités à 16H

A noter que les premières dessertes, à partir de ces mêmes lignes, s’effectueront à partir de 06h.