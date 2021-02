Covax: Novavax s’engage à mettre à disposition 1,1 milliard de doses de vaccin

L’entreprise de biotechnologie américaine Novavax s’est engagée à mettre à disposition du programme international de vaccination anti-Covid Covax 1,1 milliard de doses de son candidat vaccin, a indiqué vendredi Gavi.

L’Alliance du Vaccin (Gavi) co-pilote avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), le dispositif Covax, qui vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Covax avait déjà signé un accord avec le Serum Institute of India (SII) pour 200 millions de doses de vaccins AstraZeneca/Oxford ou Novavax, avec une option pour 900 millions de doses supplémentaires. Combiné à ce contrat, le nouveau protocole d’accord signé avec Novavax «permettra à la Facilité Covax de disposer de 1,1 milliard de doses du candidat vaccin NVX-CoV2373 contre la Covid-19», a indiqué Gavi.

Ce protocole d’accord constitue une étape essentielle pour s’assurer que les doses seront mises à la disposition de tous les pays et économies participant au mécanisme Covax, dès que le vaccin sera approuvé par les autorités et homologué par l’OMS.