Covid-19: 06 nouvelles contaminations dans le gouvernorat du Kef

06 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dans le gouvernorat du Kef suite à la réalisation, les 14 et 15 octobre courant, de 63 analyses, a indiqué dimanche la direction régionale de la santé au Kef. Aucun décès n’a été enregistré selon la même source, ainsi le nombre des décès reste stable avec 688 morts et l’ensemble des cas positifs est estimé à 19617 cas dont 19561 personnes guéries. Selon les nouvelles statistiques une stabilité de la situation dans les hôpitaux de la la région a été enregistrée, avec 16 malades hospitalisés dont 09 sont admis dans les services de soins intensifs et de réanimation et une baisse du nombre des personnes en confinement sanitaire à savoir 56 personnes.

