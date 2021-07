Covid-19: 07 décès enregistrés samedi à Béja

7 décès suite à une contamination par le coronavirus ont été enregistrés samedi dans le gouvernorat de Béja, dont 4 cas à l’hôpital régional de la ville. Ainsi le nombre total des décès s’élève à 378 cas.

- Publicité-

Le taux de saturation des lits réservés aux malades atteints par le coronavirus est de l’ordre de 129pc, jusqu’à la journée de samedi. 140pc dans les hôpitaux locaux et 127pc dans les deux hôpitaux régionaux de Mejaz El Bab et Béja. Il s’agit de 166 malades hospitalisés dont 102 admis à l’hôpital régional de Béja. 210 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été également enregistrées la journée de samedi. 81 cas à Béja et ses environs, 41 à Testour, 27 à Mejaz El Bab, 40 à Nefza, 08 à Teboursouk, 02 à Amdoun, et 11 à Goubollat. Le total des cas positifs enregistrés est de l’ordre de 12772 sur un ensemble de 29730 tests effectués. Le taux de guérison est en baisse soit 73.77pc avec la guérison de 9408 personnes selon des statistiques de la direction régionale de la santé.