Covid-19: 119 décès et 1729 nouvelles contaminations durant la journée du mardi

119 décès ont été enregistrés mardi suite à une infection par le coronavirus, a indiqué mercredi le ministère de la santé dans son bulletin quotidien portant sur la situation épidémique dans le pays. Le nombre de décès s’élève ainsi à 10 mille 563 cas, a précisé la même source. Il s’agit du bilan le plus élevé enregistré dans le pays depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020. 1729 nouvelles contaminations ont été également recensées mardi suite la réalisation de 6434 tests.

Le nombre des personnes guéries jusqu’à la journée du mardi est de l’ordre de 255 mille 870 personnes après le rétablissement de 2812 malades. 2791 malades sont pris en charge par les établissements hospitaliers, public et privé, en plus de 523 personnes sont admises en service de soins intensifs et 150 malades sont sous respirateurs artificiels. Le nombre des personnes vaccinées est estimé à 345 mille 914 personnes dont 271 mille 129 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 74 mille 785 personnes ont reçu la deuxième dose, a encore précisé le ministère de la santé.