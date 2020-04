COVID-19: 13% des entreprises ont mis à disposition des infrastructures de santé et locaux pour le confinement

Selon un recensement des contributions diverses du secteur privé réalisé par l’UTICA, en coopération avec la FTH, l’IACE, la FTUSA, le CJD et le Conseil des Chambres Mixte, 13% des entreprises ont mis à disposition des infrastructures de santé et locaux pour le confinement.

C’est 3037 chambres d’hôtels qui sont mises à disposition par le secteur hôtelier, dont 1014 sont déjà réservées et 2023 en cours, et ce dans la plupart des régions, sur la base du volontariat et à titre gracieux. Ces chambres sont utilisées aussi bien pour les confinés que pour le personnel médical en première ligne de cette épidémie.

Les initiatives sont diverses et de toutes les tailles. A titre, d’exemple : plusieurs pressing et blanchisseries qui aseptisent les combinaisons de personnel médical, aux normes requises, et ce à titre gracieux.

Le secteur privé a également permis d’augmenter la capacité et les infrastructures existantes des hôpitaux, notamment par la construction en 15 jours d’annexes à des hôpitaux pour des centres Covid ou pour la réception de patients. Plusieurs cliniques privées ont également ,évoqué la mise à disposition de lits de réanimation et lits d’hospitalisation.