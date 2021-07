Covid-19: 183 décès et 3419 contaminations recensés le 29 juillet

183 décès supplémentaires et 3419 contaminations par le coronavirus sur 13182 analyses effectuées ont été recensés le 29 juillet 2021, a rapporté, samedi, le ministère de la Santé.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a fait savoir que le nombre de décès totalisés depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 19 mille 688 morts.

Selon la même source, le nombre total de contaminations s’est élevé à 589 mille 565 cas et le taux quotidien de positivité des tests Covid-19 a atteint 25,94%.

Par ailleurs, le ministère a précisé au sujet des chiffres liées aux décès que le nombre de morts publié quotidiennement représente le nombre de victimes signalés le même jour, celui des décès survenus au cours des dernières 24 heures et déclarés au cours de la même journée, et les décès non déclarés survenus les jours précédents.