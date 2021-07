Covid-19: 1er essai clinique pour un vaccin en pilule

La biotech Oravax Medical vient de lancer en Israël le premier essai clinique d’un vaccin oral contre la Covid-19. Vingt-quatre volontaires non vaccinés — ce qui doit commencer à être rare dans ce pays où le taux de vaccination dépasse les 66 % — vont tester une pilule censée immuniser contre la Covid-19, la moitié d’entre eux avec une seule dose et l’autre moitié avec deux doses, rapporte le Jerusalem Post ; il n’y aura pas de groupe placebo car la phase 1 consiste uniquement à tester l’innocuité et le niveau d’anticorps induits par le vaccin.

« Si nous pouvons vacciner les gens avec une simple pilule, ce sera une révolution pour le monde entier », se félicite Nadav Kidron, le directeur d’Oramed Pharmaceuticals, la biotech israélienne qui a cofondé Oravax avec une start-up indienne, Premas Biotech. En effet, les vaccins injectables mobilisent beaucoup de logistique et de personnel médical, pas toujours disponibles dans les pays en développement. D’autant plus avec les vaccins à ARN messagers qui, rappelons-le, doivent être conservés à très basse température. « La facilité d’administration est déterminante pour accélérer la campagne de vaccination dans le monde », assure Nadav Kidron. De plus, un vaccin oral induit généralement moins d’effets secondaires.