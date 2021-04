COVID-19 : 2169 contaminations, 93 décès et 176 nouvelles hospitalisations en 24H

Sur 7451 tests, 2169 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées le 19 avril jusqu’à 11h, soit un taux de positivité de 29%, selon les chiffres publiés mardi soir par le ministère de la santé.

Au même jour, 93 décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 9918 morts du coronavirus sur un total de 289 230 cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie depuis le début de la pandémie en mars 2020.

En outre, le ministère de la santé signale le rétablissement de 2511 personnes ce qui porte le bilan à 239 104 guérisons.

Par ailleurs, en date du 19 avril, 2472 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 483 admis en soins intensifs et 149 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé. Le ministère de la santé fait état de 176 nouvelles hospitalisations en 24h.

A noter que depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination, le 13 mars dernier jusqu’au 19 avril en cours, 239398 personnes ont été vaccinées sur un total de 1184221 inscrits sur la plateforme evax.tn.