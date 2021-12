Covid-19: 3 décès et 187 cas positifs enregistrés le 10 décembre 2021

Trois décès suite à une infection par le coronavirus et 187 cas positifs ont été enregistrés vendredi, après la réalisation de 4274 tests, soit un total de tests positifs estimé à 4.38pc, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué rendu public samedi. Selon la même source, le nombre total des décès relevé depuis l’apparition de la pandémie dans le pays est estimé à 25 mille 427 décès. Il s’agit également de la guérison, vendredi, de 154 personnes, soit un total de 692 mille 617 personnes guéries. Le nombre des malades hospitalisés dans les hôpitaux des deux secteurs public et privé est estimé à 200 malades dont 16 nouvelles contaminations et 62 personnes admises dans les services de soins intensifs et 8 malades sous respirateurs artificiels.

