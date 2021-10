Covid-19 : 3 décès et 263 nouveaux cas le 29 octobre

Trois décès du Covid-19 et 263 nouveaux cas positifs sur 6130 tests effectués (soit un taux de 4,29 %) ont été enregistrés le 29 octobre courant, indique dimanche le ministère de la Santé dans son bilan quotidien.

Douze nouveaux malades ont été admis dans les services hospitaliers et les cliniques privées le 29 octobre, sur un total de 320 cas hospitalisés dans le public et le privé dont 68 en réanimation et 21 sous respirateur artificiel.

Depuis son apparition, l’épidémie de coronavirus a fait 25 238 morts en Tunisie.