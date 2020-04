COVID-19 : 423 cas confirmés, 12 décès et 5 rétablis

Quelque 30 nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés le 31 mars 2020 sur un total de 550 analyses effectuées aux laboratoires de l’hôpital Charles Nicolle à Tunis (550), de l’Institut Pasteur (288) et de l’hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir (214) portant ainsi le bilan à 423 cas confirmés en date du 1er avril 2020 sur un total de 4456 analyses effectuées, a annoncé Nissaf Ben Alaya, présidente de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Lors d’un point de presse tenu au siège du ministère de la santé, Ben Alaya a indiqué que jusqu’à présent 12 décès ont été enregistrés dont la majorité ont des maladies chroniques et 5 personnes sont rétablies.

D’après la même source, la région de Tunis compte le plus grand nombre de cas confirmés avec 104 cas, suivie de l’Ariana (57), Médenine (46), Ben Arous (43), Monastir (26), Sousse (35), Kébili (16), Sfax (20), Bizerte (15), Nabeul (10), Manouba (09), Tataouine (07), Gabès (05), Mahdia (08), le Kef (06), Zaghouan (02), Tozeur (01), Sidi Bouzid (03), Kairouan (02), Kasserine (02), Gafsa (05) et Béja (01). D’après Nissaf Ben Alaya, 20 patients atteints du COVID-19 sont actuellement admis dans les services hospitaliers.

Les décès ont été enregistrés à Sfax (03), Ariana (02), Sousse (01), le Kef (01), Mahdia (01), Tataouine (01), Bizerte (01), Tunis (01) et Médenine (01).

Le nombre de personnes soumises à l’autoconfinement est de 18634 dont 15374 ont terminé leur période de suivi sanitaire et 3161 sont encore en observation médicale.

Ben Alaya a expliqué que l’évolution de la situation épidémiologique montre la propagation rapide de la maladie dans plusieurs régions du pays d’où l’importance de se conformer aux mesures du confinement.