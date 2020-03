Covid-19: 700 patrouilles militaires déployées sur tout le territoire

L’armée tunisienne a déployé 660 patrouilles sur tout le territoire lors des ces dernières 24 heures, a indiqué Mohamed Zekri, porte-parole du ministère de la Défense nationale.

L’Armée de l’air a, à son tour, effectué des ratissages aériens sur plusieurs régions en 24 heures afin de garantir un respect plus rigoureux du confinement total et du couvre-feu, a-t-il ajouté dans une déclaration, vendredi, à la TAP. Le porte-parole a rappelé le communiqué publié, jeudi, par le ministère de la Défense qui avait promis d’élever le niveau d’alerte et de promptitude pour surveiller tout mouvement suspect et faire face à tout danger, en coordination avec les forces de sécurité nationale et la Garde nationale.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation sécuritaire au niveau des frontières terrestres et maritimes avec la Libye, précise le département. Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a présidé, jeudi après-midi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée à la situation sécuritaire à la frontière Est du pays durant laquelle, il a notamment, insisté sur l’intensification de la coordination entre les différentes unités sécuritaires et militaires.