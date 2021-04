Covid-19: Angela Merkel favorable à un «court verrouillage» de toute l’Allemagne

Le dirigeant de l’une des régions du pays réclame un confinement rapide et dur dans tout le pays pour une période transitoire « de deux à trois semaines ». Angela Merkel soutient l’idée, selon une porte-parole.

Vers de nouvelles restrictions outre-Rhin? Angela Merkel est en tout cas favorable à un « verrouillage court et uniforme » dans tout le pays pour endiguer la hausse des infections au Covid-19, a indiqué mercredi une porte-parole.

« Le système de santé est soumis à une pression menaçante », a mis en garde lors d’une conférence de presse Ulrike Demmer. « C’est pourquoi tout appel à un verrouillage court et uniforme est justifié », a jugé la porte-parole du gouvernement

Selon la presse allemande, la porte-parole était interrogée sur la proposition du dirigeant de la Rhénanie du Nord-Westphalie, région la plus peuplée du pays, Armin Laschet. Ce dernier réclame un confinement rapide et dur dans tout le pays pour une période transitoire « de deux à trois semaines » en attendant qu’une plus grande partie de la population soit vaccinée.