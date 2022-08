Covid-19: Application impérieuse des protocoles sanitaires durant Ticad8

Le ministre de la Santé Ali Mrabet a affirmé vendredi l’impératif de mobiliser les ressources humaines et logistiques nécessaires pour l’application des protocoles sanitaires de lutte contre le coronavirus et ce dès l’arrivée des délégations qui participeront aux activités de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique Ticad8 prévue les 27 et 28 août courant.

Il a ajouté lors d’une réunion périodique tenue au ministère de la santé, consacrée au suivie de la situation pandémique à l’échelle nationale et internationale, que les protocoles sanitaires seront appliquées dans les différents espaces abritant les activités officielles et les conférences ainsi que les activités organisées en marge de Ticad8. La réunion a permis également de passer en revue la situation pandémique dans le pays qui se caractérise par une baisse du taux de contamination depuis des semaines.