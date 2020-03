Covid-19: Arrêt des dessertes des bus à partir et vers Sfax

Le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati, a décidé, jeudi, la suspension, du 19 mars au 4 avril 2020, de toutes les dessertes régulières et irrégulières des bus, à partir et vers le gouvernorat, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19.

Cette décision intervient en application du décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l’état d’urgence et le décret n°89 – 457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, lit-on sur la page facebook officielle du gouvernorat de Sfax.

Dans le gouvernorat de Sfax, le nombre de personnes placées en auto-isolement à domicile a atteint, jusqu’à jeudi, 214, dont un cas confirmé de coronavirus actuellement sous suivi médical.