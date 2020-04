Covid-19: BH Bank héberge gratuitement les Tunisiens bloqués en France

BH Bank et son bureau syndical UGTT ont mis à la disposition des Tunisiens en séjour provisoire en France, un hébergement gratuit en attendant leur rapatriement au pays.

” Deux unités hôtelières d’une capacité totale de près de 200 chambres individuelles aménagées en mode appart-hôtels, sont mises à leur disposition dans la région parisienne, suite à l’arrêt du transport aérien et la fermeture des frontières à cause de la propagation du COVID-19. Ces deux unités hôtelières sont offertes par la chaîne ” Arcantis Hôtels”, la première unité est située à Palaiseau, et la seconde, à Thiais “, a indiqué la banque, lundi, dans un communiqué.

Cette opération a été réalisée avec le concours du bureau syndical UGTT de BH Bank, en étroite collaboration avec le Consulat général de Tunisie à Paris. Les aspects opérationnels et logistiques seront assurés avec la contribution du Collectif des artistes contre le Covid-19 (CACC-19) et du Groupement associatif du Sud Tunisien (GAST), a-t-on précisé.

Les ressortissants Tunisiens qui souhaitent bénéficier de cet hébergement gratuit sont invités à remplir le formulaire en ligne disponible sur le lien suivant :